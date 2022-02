Milan, Pioli: “Kessie in calo? Fa meno gol, ma il suo lavoro è positivo”

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Inter di Coppa Italia, ha risposto così alla domanda sul calo di rendimento di Franck Kessie

Che Franck Kessie non sia lo stesso giocatore di un anno è abbastanza evidente. Se il suo calo di rendimento sia dovuto alla situazione contrattuale o se sia un puro caso non è dato sapere, ma le prestazioni parlano chiaro, così come il dato sui gol messi a segno. In tal senso è intervenuto proprio Stefano Pioli che, alla vigilia del derby Milan-Inter di Coppa Italia, ha parlato del centrocampista ivoriano. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: "Molto dipende dal fatto che ha segnato meno gol, ma il lavoro che fa è positivo per la squadra". Milan, in vista un ritorno a sorpresa: le ultime news di mercato >>>