Milan, Pioli: “Infortuni? Possono capitare e il calendario fitto non aiuta”

Un po' come già capitato nella passata stagione, anche in questa il Milan deve fare con qualche infortunio di troppo. Per la gara di domani contro il Chelsea, Stefano Pioli dovrà fare a meno di alcuni uomini importanti come Maignan, Theo Hernandez, Calabria, Kjaer e Saelemaekers. A tal proposito, in conferenza stampa l'allenatore rossonero ha parlato così dei troppi infortuni subiti: "Sono situazioni che possono succedere e il calendario fitto non aiuta. Sono accompagnato da professionisti seri e capaci, che ci aiuteranno a sviluppare situazioni migliori".