Milan, Pioli: “Mai avuto dubbi su Bennacer. È un centrocampista completo”

Stefano Pioli , alla vigilia di Milan-Bologna di Serie A, ha parlato di Ismael Bennacer , definito un 'centrocampista completo'. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa.

"Siamo a inizio stagione, solo due partite giocate. Sono atteggiamenti e prestazioni che vanno portati nel lungo. Che abbia qualità non ho mai avuto dubbi. Si è presentato e ha lavorato bene e ora lo sta mettendo in campo. È completo, sa far bene le due fasi e ha un'ottima conclusione".