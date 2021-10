Milan, Pioli: “Atletico? Dovremo trasformare la sconfitta in energia positiva”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato della sconfitta contro l'Atletico Madrid durante la conferenza stampa: ecco le sue parole

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Milan, Stefano Pioli è tornato a parlare della sconfitta in Champions League contro l'Atletico Madrid. Queste le parole dell'allenatore rossonero. "Le sconfitte ti devono dare energia positiva, non abbiamo mai accantonato una partita. Le analizziamo sempre. Abbiamo dimostrato di essere una squadra competitiva ad altissimi livelli, dimostrando una crescita anche a livello di singoli. Dovremo trasformare questa sconfitta in energia positiva, domani è uno scontro diretto. L'anno scorso all'ultima giornata era seconda in classifica, avremo grande rispetto ma anche convinzione delle nostre qualità. Abbiamo rivisto gli errori in modo da crescere e migliorare. Sul primo gol si poteva fare molto meglio. Peccato perché in quella situazione eravamo in superiorità numerica". Leggi qui il resto delle dichiarazioni di Stefano Pioli.