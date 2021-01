Milan, Pioli: “Arrivare in Champions non sarà facile, ma abbiamo qualità”

Milan, Pioli dopo le due sconfitte consecutive

Stefano Pioli, alla vigilia di Bologna-Milan, ha presentato il match in conferenza stampa. Questo il commento dopo la domanda sulle due sconfitte consecutive contro Atalanta e Inter: “Abbiamo qualità e la squadra c’è. Ci sono anche gli avversari e quindi dobbiamo continuare a lavorare. Arrivare in Champions non sarà facile, ma abbiamo le qualità per raggiungere questo obiettivo“. Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale di Stefano Pioli >>>