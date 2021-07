Milan, Maignan: “Dida? Sarà fondamentale per migliorare”

Mike Maignan, portiere del Milan, nel corso della conferenza stampa di oggi ha parlato anche di Dida, preparatore dei portieri

Mike Maignan, portiere del Milan, ha parlato in conferenza stampa nella giornata di oggi. Maignan si è soffermato su Nelson Dida, preparatore dei portieri: "Donnarumma ha fatto la sua parte e ha dato un grande contributo alla storia del Milan. Io però inizio la mia storia con il Milan e lavorerò duramente come ha fatto lui. Ho avuto dei contatti con Dida ovviamente: ha fatto una carriera splendida e sicuramente potrà aiutarmi a migliorare. Sono qui per migliorare in tutti gli aspetti e sicuramente Dida sarà fondamentale in questo". Kessié, Ziyech e non solo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan.