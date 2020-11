Milan-Lille, Pioli: “Siamo una squadra giovane, ma matura” / News

Milan-Lille, Pioli crede nella sua squadra

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Lille, ha parlato in conferenza stampa delle qualità della squadra. La gioventù può essere uno svantaggio per il futuro? L’allenatore rossonero spiega: “Squadra giovane ma matura? Sì, è il nostro obiettivo: condurre la gara con maturità. Cominciamo ad avere ragazzi maturi nel modo di stare in campo. Sappiamo che il periodo è complicato, ma sappiamo che non è terminato e domani incontriamo una squadra molto forte che sta bene”.

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA INTEGRALE DI MISTER PIOLI E KJAER >>>