Milan-Inter, Conte: “Manderebbe Lukaku a Sanremo? C’è da cantare a San Siro”

Milan-Inter, Conte in conferenza stampa

Antonio Conte, alla vigilia di Milan-Inter, ha parlato in conferenza stampa dei temi riguardanti il derby. Ecco poi la battuta su Lukaku a Sanremo:

Che tipo di derby si aspetta?

“Un derby diverso rispetto a quelli degli anni passati. Adesso è una sfida che riguarda l’alta classifica, due squadre che sono quasi appaiate in testa. Per Milano è una bella soddisfazione avere questo tipo di partite con queste posta in palio. Il derby va vinto per campanilismo e in questo caso anche per la classifica”.

Come si risolve il problema Ibrahimovic?

“Si risolve lavorando da squadra, cercando di ridurre al minimo gli errori. Parliamo di un calciatore forte, che sta dando tantissimo al Milan. Ci ha fatto gol nelle partite precedenti, non è detto lo faccia anche questa volta. Ma al di là dei suoi gol, ci interessa il risultato. Conta vincere il derby”.

Manderebbe Lukaku a Sanremo?

“Prima c’è da cantare domani a San Siro“.

Spunta il murale a San Siro ‘Milan on fire’: ecco le immagini >>>