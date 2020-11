Milan-Fiorentina, Prandelli: “Ribery recuperato. Sull’assenza di Ibra…”

Milan-Fiorentina, le parole di Prandelli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Milan. Le dichiarazioni:

Sull’assenza di Ibrahimovic

“Dipende, dipende se riusciremo a sfruttare questo vantaggio. Il Milan è già una squadra molto forte, con Ibrahimovic è ancora più forte“.

Su Bonera allenatore

“Daniele non mi sorprende: è sempre stato un ragazzo di testa, è uno dei pochi giocatori pensanti a 360°. Vedeva gioco, ha giocato in tutti i ruoli della difesa. Sicuramente diventerà primo allenatore”.

Questo Milan è da Scudetto?

“Ci sono molte squadre che quest’anno possono rompere l’egemonia della Juve, anche se i bianconeri rimangono i chiari favoriti per tutto quello che hanno fatto nelle ultime stagioni”.

Su Pioli

“Con Stefano abbiamo sempre avuto un buon rapporto, l’ho sempre considerato un allenatore pragmatico e capace di trasformare delle squadre in difficoltà in squadre che abbiano un senso. Le sue formazioni hanno sempre giocato un calcio propositivo e piacevole“.

Sul recupero di Ribery

"Abbiamo recuperato tutti i giocatori e tutti hanno lavorato molto bene. Starà a me decidere chi mandare in campo ora. Io ho sempre detto che la Fiorentina non deve essere dipendente da Ribery, ma che Ribery deve essere il protagonista della Fiorentina. Non si deve isolare in un posto e restarci, diventando triste se non prende palla dopo 20 minuti. Ribery è un calciatore che non deve mai pensare alla tristezza".