Milan-Fiorentina, Tonali in conferenza: “Basta vincere, non importa come”

Tonali, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa dopo Milan-Fiorentina, partita della 15^ giornata della Serie A 2022-2023.

Stefano Bressi

Il centrocampista rossonero Sandro Tonali ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Fiorentina, partita della 15^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi a 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

L'importanza della vittoria: "Ora pesano i tre punti, bisogna vincere. Non importa se giocando bene o male, conta vincere. Non importa ai tifosi come. Oggi abbiamo messo tutto. A livello tecnico non ci escono tante cose, ma abbiamo dimostrato di essere una grande squadra a livello di cuore".

Sul 2022: "Ne ho fatti pochi di anni, ma possiamo metterlo al primo posto. Spero non sia il più bello per sempre. Si chiude un grande anno, ricco di soddisfazioni e di tante piccoli emozioni".

Con quale spirito seguirai il Mondiale: "Lo guarderò. Fa male non esserci e farà ancora più male in questo mese, perché capisci che abbiamo sbagliato qualcosa di grande. Sarà difficile, ma passerà e bisogna guardare avanti".

Vranckx è entrato molto bene: "Aster è sempre stato un ragazzo disponibile in tutto, è dentro sin dal primo giorno; si merita di giocare e di vivere queste emozioni come chi gioca sempre. Brava persona e bravo ragazzo, oltre che grande giocatore. Nel secondo tempo inizi a guardare il cronometro e se non riesci a fare le migliori cose che puoi fare... Abbiamo cambiato modo di giocare, ma non lo spirito".

Dopo l'Atalanta richiamasti la squadra all'ordine, oggi a che punto siamo: "La partita con l'Atalanta era ben diversa da questa, c'era un altro modo di giocare e meritavamo più di un 1-1. Nella partita di oggi sono cambiate molte cose, a due mesi di distanza: cambiano i giocatori perché ci sono parecchi infortunati, ma non cambia il nostro spirito da Milan, che ci ha trasmesso il mister in questi due anni e mezzo e bisognerà portarla avanti per sempre".