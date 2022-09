Milan-Dinamo Zagreb, Pioli: “È la serata che volevo”

Su Rafael Leao decisivo: "Non credo si dovesse far perdonare. Non ha fatto niente di volontario per subire due gialli. Ha fatto la partita che doveva fare. Lo vorrei più alto e aperto, soprattutto oggi. Poi però oggi ha causato il rigore e altre occasioni. Ha un grande potenziale e perciò non deve smettere di provare a crescere".

Dove deve migliorare il Milan ora che ha anche vinto in casa in Champions: "Per sette anni non ci abbiamo giocato, per questo non vincevamo da nove anni in casa. Penso che a volte muoversi troppo è un errore, come oggi. Avevamo buone posizioni iniziali. Possiamo far meglio in tante situazioni, per esempio nel gol preso. Anche nella comunicazione. Ci sono tanti aspetti".