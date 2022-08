Milan-Bologna, Pioli: “Giroud e Origi? Domani uno dei due sarà titolare”

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Bologna di Serie A, ha parlato di Olivier Giroud e Divock Origi. A differenza delle partite contro Udinese e Atalanta, in cui è stato Ante Rebic il riferimento in attacco, domani toccherà al francese o al belga giocare dal primo minuto. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa.