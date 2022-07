Milan, Adli: “Ho guardato Roberto Baggio per ispirarmi, mi piace molto”

Yacine Adli, nuovo centrocampista del Milan, si è presentato alla stampa in conferenza. Queste le sue parole sulla scorsa stagione e sul passato rossonero: "Ho osservato da vicino le partite disputate dal Milan lo scorso anno e ho visto la forza del gruppo. Anche alla fine, quando non si potevano fare passi falsi, si sono impegnati e ce l'hanno fatta. Un gruppo forte e compatto. Non ci sono giocatori in particolare francesi che mi ispirano, ma ho guardato molto Roberto Baggio, mi piace". Milan, le parole di Yacine Adli in conferenza stampa >>>