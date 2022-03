Mancini: “Contro la Macedonia nessuna favorita, bisogna avere pazienza”

Roberto Mancini, Commissario Tecnico della Nazionale italiana di calcio, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa

Passerà anche dallo Stadio 'Renzo Barbera' di Palermo la possibilità di qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar dell' Italia . La Nazionale di Roberto Mancini affronterà domani sera la Macedonia del Nord per quella che sarà la semifinale dei play off. Chi vince affronterà la vincente dell'altra semifinale, ovvero quella tra il Portogallo di Cristiano Ronaldo e la Turchia di Hakan Calhanoglu. Riguardo al match di domani, Roberto Mancini ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa.

"In novanta minuti può succedere di tutto, le partite vanno giocate tutte anche quando sembrano scontate", ha esordito Mancini in conferenza. "Non c'è una favorita, dobbiamo rimanere tranquilli e giocare la nostra partita. La Macedonia ha vinto in Germania e ha qualità tecniche importanti. Bisogna avere pazienza, non ci daranno molti spazi. Se ci facciamo prendere dalla frenesia diventa difficile. Basta essere concentrati su cosa fare. La squadra sa giocare a calcio e l'ha dimostrato. Dobbiamo pensare al campo e non ad altro. Ieri abbiamo provato qualcosa, la maggior parte dei ragazzi si conoscono bene dall'Europeo e sanno cosa devono fare. La Nazionale ha sempre cercato di fare il proprio gioco".