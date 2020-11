Lille-Milan, Galtier: “Potevamo fare di più. Milan? Sempre una grande squadra”

Lille-Milan, le dichiarazioni di Galtier in conferenza

LILLE-MILAN ULTIME NEWS – Christophe Galtier, allenatore dei francesi, ha parlato in conferenza stampa al termine di Lille-Milan dello stadio ‘Pierre Mauroy‘. La gara è stata valida per la 4^ giornata del Gruppo H di Europa League. Queste le dichiarazioni di Galtier:

Sulla partita: “Ai ragazzi va dato merito di essere riusciti a recuperare un gol ad una squadra forte come il Milan. La partita è stata bloccata nel primo tempo ma me l’aspettavo. Il Milan ha chiuso gli spazi e coperto molto bene, bloccando spesso le nostre transizioni. Siamo andati meglio nella ripresa perchè abbiamo messo più impegno, determinazione e abbiamo trovato il pareggio. Sarebbe stato importante trovare più equilibrio così come nel finale si poteva fare di più. Non dico che dobbiamo essere soddisfatti ma il Milan è sempre uno dei più grandi club del mondo”.

Sul morale: “Questa gara era attesa, un po’ di tensione potrebbe esserci stata. Quattro punti con il Milan sono un bottino importante, non mancano i rimpianti ma godiamoci la classifica”.

Sulla mentalità: “Dobbiamo mantenere sempre il nostro modello e i nostri principi di gioco. Siamo arrivati ad un passo dalla Champions League lo scorso anno, stiamo facendo bene in Europa League ma speriamo di alzare la nostra asticella”.

Su Tiago Djalo: “Può aiutarci, lavora bene e ha la mentalità giusta”.

