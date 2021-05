Juventus, Pirlo: “Champions? Ci crediamo. Eravamo morti dopo il Milan”

Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bologna. Ecco cosa ha detto

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bologna. Ecco cosa ha detto: "Ci crediamo tanto: eravamo morti dopo il Milan, ci siamo rialzati da soli i risultati ci hanno fatto tornare a vivere. dobbiamo pensare innanzi tutto a noi stessi, fare una grande gara per vincere e guardare poi gli altri. La cosa più importante è fare una grande partita e non avere rammarichi a fine gara. La pressione c'è sempre stata, le vittorie danno entusiasmo, dobbiamo cavalcare il momento".