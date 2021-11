Juventus, Allegri: “Siamo indietro, dobbiamo pensare a migliorare” | News

Massimiliano Allegri, allenatore bianconero, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Juventus

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro la Lazio, Massimiliano Allegri ha parlato della sua Juventus. Queste le parole dell'allenatore bianconero. "Siamo indietro, ma le chiacchiere non servono: servono i fatti, dobbiamo solo pensare a fare per cercare di migliorare in fase offensiva e difensiva, oltre che nella classifica. Martedì a Londra (contro il Chelsea, ndr) sarà bellissimo e ci giocheremo il primo posto, ma la qualificazione in Champions ormai è accantonata". Intanto stasera c'è Fiorentina-Milan: ecco dove vedere la partita in tv e in streaming.