Inter-Empoli, Inzaghi: “Milan? Non guardiamo quello che fanno gli altri”

Simone Inzaghi, alla vigilia di Inter-Empoli di Serie A, si è detto concentrato sulla propria squadra e non vuole guardare in casa Milan

Simone Inzaghi , alla vigilia di Inter-Empoli di Serie A, si è detto concentrato sulla propria squadra e non vuole guardare in casa Milan. Il club nerazzurro, a suo avviso, deve fare la corsa soltanto su se stesso. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa.

La vittoria di Udine un ottimo segnale per voi "Sì, abbiamo vinto una gara che non era semplice. A Udine la squadra ha dimostrato qualità e determinazione".

Cosa sarà fondamentale a livello mentale in questo sprint? "In queste ultime quattro gare gli aspetti tecnico-tattici verranno un po' meno, saranno le motivazioni a fare la differenza e penso di avere la fortuna di guidare una squadra che le motivazioni le ha sempre trovate. Domani servirà il 120% dinanzi al nostro pubblico".

Cambia qualcosa giocare prima del Milan? "No, io penso che il compito mio e del mio staff è poter incidere su ciò che abbiamo in mano, sulla mia squadra, senza vedere ciò che fanno gli altri . Dobbiamo fare la corsa su noi stessi e dare il 120%".

Che spinta potrà dare il pubblico? "E' da inizio stagione che abbiamo un pubblico meraviglioso e anche domani i tifosi ci daranno quel qualcosa in più per fare una partita di cuore. Ci hanno sempre supportato, sia in casa che in trasferta". Le Top News di oggi sul Milan: RedBird sfida Investicorp, spunta nuova maglia e calciomercato