Xavi non ci sta: “Sono indignato, è un’ingiustizia che non ha senso”

L'arbitraggio ha condizionato l'esito della partita? " Sono indignato . Prima ci spiegano che tocca di mani Ansu Fati ma ha segnato un altro compagno, poi l'altro episodio non si capisce cosa sia successo. È la mia opinione, avrei voluto parlare con l'arbitro, perché non ha fischiato. Al momento, io sono indignato, è un'ingiustizia e non ha senso . Ora ci mancano tre finali ancora, ci è successo già a Monaco di perdere e ripartiamo. Ma c'è indignazione".

Per cosa sei indignato di più? "In generale, è stata una grande ingiustizia. Non posso nascondermi e dire di non essere indignato, è un'ingiustizia grande. L'arbitro dovrebbe dare spiegazioni, invece se ne va e non succede niente. Deve venire qui e dare spiegazioni". Ecco come e dove vedere Chelsea-Milan in diretta tv e in streaming.