Ibrahimovic: “Il fisico a volte si blocca, ma è la mia testa a decidere”

Zlatan Ibrahimovic, in conferenza stampa, ha spiegato i limiti del suo fisico vista l'età. Ma niente paura, è la testa a decidere. Queste le dichiarazioni: "Il mio fisico a volte si blocca. La testa a volte è più veloce di quanto le gambe possano sopportare. Ma in questo momento si tratta solo di sentirsi bene e giocare, ogni volta che scendo in campo sono come un bambino che tocca il pallone per la prima volta. Non era così prima dell'infortunio, è arrivato dopo. Se è la testa a decidere, non mi fermo mai. Non sono lo stesso giocatore di prima, ma continuo a giocare". Clicca qui per leggere le dichiarazioni integrali di Ibra