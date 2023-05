Guardiola su De Zerbi: “Allenatore tra i più influenti degli ultimi 20 anni”

"Fate attenzione a quello che dico, perché sono sicuro di avere ragione: Roberto De Zerbi è uno degli allenatori più influenti degli ultimi 20 anni. Mi ha impressionato molto. Ho fatto i complimenti a lui e alla squadra per questo traguardo incredibile della qualificazione in Europa. Non c’è nessuno al mondo che giochi come il Brighton: ha uno stile unico. Fin da quando Roberto è arrivato in Premier League, ho avuto la sensazione che avrebbe avuto un impatto enorme sulla lega, ma non mi aspettavo che l’avrebbe avuto così presto. La sua squadra crea 20-25 occasioni a partita, di gran lunga più degli avversari. E monopolizza il pallone come non vedevo fare da tanto tempo. Tutti i giocatori sono coinvolti, il loro portiere gioca praticamente da centrocampista. Se non giochi al massimo livello, questa squadra può fare quello che vuole contro di te. Si meritano tutti i complimenti e il successo che stanno ottenendo".