Cagliari-Milan, Mazzarri: “Su Lovato era rigore evidente, punto.”

Walter Mazzarri, allenatore rossoblù, ha parlato in conferenza stampa al termine di Cagliari-Milan di Serie A. Le sue dichiarazioni

Che gara è stata per voi? "Sentite come Sky ha commentato il Milan, forse io sono di parte ma anche qualcun altro lo è. Se giochiamo così fino alla fine del campionato non ci saranno problemi. Oggi ho rivisto la squadra che voglio sempre in campo. Abbiamo giocato alla pari contro il Milan quasi per tutta la gara e c'eravamo quasi riusciti a imbrigliarli in un pareggio. In più c'era un rigore abbastanza evidente. Per me era rigore su Lovato, punto. Poi credo alla buona volontà dell'arbitro ma per me era rigore".