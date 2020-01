Begovic: “Donnarumma tra i migliori al mondo. Io qui per esperienza e qualità”

NEWS MILAN – Asmir Begovic, nuovo portiere del Milan, è stato presentato questo pomeriggio in conferenza stampa al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA). Queste le dichiarazioni di Begovic:

Sul suo arrivo al Milan: “È stato incredibile il benvenuto che mi hanno dato tutti. Non vedo l’ora di vedere che succederà e aiutare il club ad andare più in alto”.

Su Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma: “Spero di aiutare la squadra nel miglior modo possibile. Gigio è un portiere fortissimo, mi ha dato un gran benvenuto. Sono qui per aiutarlo perché è uno dei migliori al mondo”.

Sui suoi obiettivi personali e di squadra: “Giocare ogni partita e dare tutto per questo club. Essere tra i migliori e sfidare i migliori. L’aiuto di Zlatan Ibrahimovic che è un grande leader sarà fondamentale”.

Su Ibrahimovic: “E’ un vincente, serve per aiutare il club”.

Sui nuovi acquisti: “Siamo stati presi per dare il giusto esempio attraverso la professionalità. Soprattutto nei momenti difficili trasmettere fiducia ai più giovani. Speriamo che tutti ci seguano”.

Sul suo passato inglese: “Ho avuto ottime esperienze, è il passato. Ora voglio portare qualità al Milan, guardo al futuro. I piani li vedremo con il tempo ora voglio dare il massimo”.

Sul giocare a ‘San Siro’: “Posto fantastico, grande tradizione e grande storia. Un piacere giocare qui”.

Sul calcio italiano: "Molte cose positive ho sentito sul calcio italiano. Ho molti amici che hanno giocato qui, ci sono tifosi appassionati. C'è un gran livello non credo ci sia grande differenza con la Premier League. Non vedo l'ora di iniziare".

