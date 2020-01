Calciomercato Milan – Rodriguez snobba il PSV: il Napoli invece…

CALCIOMERCATO MILAN – Come noto, Ricardo Rodriguez è un profilo in uscita per il Milan a gennaio. L’exploit di Theo Hernandez lo ha relegato stabilmente in panchina, situazione che non può andargli a genio visti gli imminenti Europei da giocare. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Nicolò Schira, lo svizzero non gradisce la destinazione PSV Eindhoven, squadra che negli ultimi giorni si è fatta avanti per portarlo in Olanda. Rodriguez vorrebbe il Napoli del suo ex allenatore Gennaro Gattuso, ma i partenopei al momento sono abbastanza freddi riguardo un suo possibile arrivo. Intanto anche il futuro di Samu Castillejo è tutto da scrivere, continua a leggere >>>

