Calciomercato Milan – Occasione Lacazette? Non rinnova con l’Arsenal

Lacazette, attaccante dell'Arsenal, andrà via a costo zero nel corso del prossimo calciomercato e anche il Milan ci sta pensando.

Il calciomercato degli svincolati diventa sempre di più un'opzione, anche per Alexandre Lacazette, e il Milan lo sa bene. Finora i rossoneri sono stati protagonisti in "negativo", nel senso che hanno perso diversi giocatori a parametro zero, ma presto potrebbero diventare anche predatori. L'attaccante dell'Arsenal, infatti, si libererà a costo zero al termine di questa stagione. Il francese, classe 1991, secondo Le10Sport, ha deciso di non prolungare e anche il Milan lo sta seguendo. Piace molto pure alla Juventus e all'Atletico Madrid. Già a gennaio potrà accordarsi a zero con un altro club, a meno che l'Arsenal non lo ceda prima. Tuttavia in Premier League difficilmente si fanno sconti anche in queste situazioni e quindi potrebbe costare fino a 28 milioni. Troppi per un giocatore che pochi mesi dopo sarà gratis. Intanto ci sono novità di mercato e sul recupero di Giroud >>>