Cagliari-Milan 0-2: terzo clean sheet delle ultime 4 gare per i rossoneri

CAGLIARI-MILAN – Se l’attacco in questa prima metà di stagione ha dimostrato di far acqua un po’ da tutte le parti, la difesa continua a reggere bene con l’unica eccezione la disastrosa prova offerta a Bergamo prima di Natale. Il Milan vince e convince a Cagliari e non subisce gol per la terza volta nelle ultime 4 gare. Ottima prova della retroguardia rossonera che ieri ha visto protagonisti Romagnoli e Musacchio di tempestive chiusure e buone discese del sempre puntuale Theo Hernandez e di Calabria, in ripresa rispetto a qualche settimana fa. Donnarumma rimane ancora una volta imbattuto e il Milan con 24 reti subite diventa la sesta miglior difesa del campionato.

