BRESCIA-MILAN – Il terzino del Milan Andrea Conti, al termine della gara vinta 1-0 a Brescia, ha commentato su Instagram il risultato del match. “In un percorso di crescita ci sono alti e bassi, non è stata la nostra miglior partita ma trovare la vittoria in serate del genere fa crescere l’autostima e anche…i punti in classifica”, ha scritto il laterale lecchese. Ieri non una splendida gara la sua: per sapere quanto ha preso nelle nostre pagelle, continua a leggere>>>

