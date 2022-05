Milan, il report dell’allenamento odierno: Atalanta sempre più nel mirino

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha pubblicato il report dell'allenamento odierno. Atalanta sempre più nel mirino

"Una splendida giornata primaverile ha accolto a Milanello i rossoneri, che si sono ritrovati per colazione per poi scendere negli spogliatoi per l'allenamento odierno, il penultimo in preparazione della sfida casalinga prevista domenica 15 maggio alle 18.00 contro l'Atalanta. Presenti anche Paolo Maldini e Frederic Massara.