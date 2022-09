Milan, il report dell’allenamento odierno: esercizi tecnici e fase tattica

(fonte acmilan.com) - Squadra a Milanello nel pomeriggio per il penultimo allenamento in preparazione del secondo match di Champions League che vedrà i rossoneri di scena mercoledì 14 settembre alle 18.45 a San Siro contro la Dinamo Zagabria .

Prima parte dedicata all'attivazione muscolare attraverso alcuni esercizi utilizzando gli ostacoli bassi; a seguire, per terminare il riscaldamento, una serie di torelli a tema. La sessione è proseguita con i rossoneri impegnati in delle esercitazioni tecniche, poi spazio alla fase tattica. Infine, si è giocata la consueta partitella su campo ridotto.

Il programma di domani prevede un allenamento al mattino (il primo quarto d'ora aperto alla stampa) mentre la conferenza stampa di Mister Pioli con Alexis Saelemaekers è in programma alle 14.30. Milan, le top news di oggi: Origi vola in Belgio. Maniero in esclusiva.