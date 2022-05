Milan, il report dell’allenamento odierno: tecnica, tattica e partitella finale

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato il report dell'allenamento odierno svolto dai ragazzi di Stefano Pioli

(fonte acmilan.com) - Squadra a Milanello questa mattina per il penultimo allenamento in preparazione di Sassuolo-Milan, in programma domenica 22 maggio alle ore 18.00. A bordo campo per seguire il lavoro dei rossoneri presenti Paolo Maldini e Frederic Massara.