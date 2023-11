Milan, oggi seduta di allenamento agli ordini di Pioli: il programma

Il Milan è tornato ad allenarsi regolarmente agli ordini di Stefano Pioli. Oggi c'è in programma un'altra seduta di allenamento mattutina

Il Milan ha ripreso ad allenarsi regolarmente. Il tecnico Stefano Pioli ha programmato, come nella giornata di ieri, una seduta di allenamento mattutina per tutti i rossoneri rimasti a Milanello. Da monitorare anche quest'oggi ci sono le condizioni degli infortunati. Kjaer , Calabria , Pulisic e Loftus-Cheek , infatti, stanno continuando a svolgere lavoro differenziato dal resto della squadra.

Tra i quattro fermi ai box il più lontano dal recupero rimane Calabria, fermato nella trasferta di Lecce da un edema da sovraccarico del flessore semitendinoso sinistro. L'imperativo per il capitano è la cautela, sarà necessaria una buona gestione nelle varie sedute di allenamento in vista della sfida in programma contro la Fiorentina a San Siro stato 25 novembre alle ore 20:45.