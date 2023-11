Milan, oggi seduta di allenamento agli ordini di Pioli: il programma

Il Milan nella giornata di ieri, dopo qualche giorno di riposo dopo la trasferta di Lecce, ha ripreso ad allenarsi agli ordini di Stefano Pioli . Oggi in programma a Milanello c'è una seduta mattutina che sarà utile anche per capire l'evoluzione degli infortuni dei vari fermi ai box.

In particolare di Loftus-Cheek, Kjaer, Pulisic e Calabria che ieri hanno svolto un lavoro personalizzato. Su Loftus-Cheek, tenuto in panchina precauzionalmente a Lecce, in realtà filtra ottimismo e l'inglese potrebbe riunirsi alla squadra prima del weekend. Per Kjaer e Pulisic l'obiettivo è quello di aggregarsi ai compagni a partire dalla prossima settimana.