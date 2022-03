Milan, per domani previsto un allenamento al mattino | News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan comunica che nella giornata di domani i ragazzi di Stefano Pioli si alleneranno al mattino

Prosegue la preparazione del Milan in vista della gara contro il Cagliari. I rossoneri saranno ospiti dei sardi sabato sera alle 20.45, gara che verrà disputata alla 'Unipol Domus' e che sarà valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A. Oggi i ragazzi di Stefano Pioli si sono ritrovati a Milanello dove hanno lavorato in palestra per poi sottoporsi anche ad esercizi tecnici. Come riporta il Milan attraverso il proprio sito ufficiale, per la giornata di domani è previsto un allenamento al mattino. Milan, le top news di oggi: Origi si avvicina, Ibra titolare a Cagliari.