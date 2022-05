Milan, l’allenamento di oggi: presenti Maldini e Massara

Il Milan di Stefano Pioli si è allenato questa mattina a Milanello in vista della gara con il Sassuolo. Presenti Maldini e Massara

Appuntamento a Milanello per i rossoneri oggi per colazione, prima d'iniziare l'allenamento in preparazione dell'ultima giornata di campionato, Sassuolo-Milan di domenica, ore 18.00, a Reggio Emilia. Presenti al Centro Sportivo, per seguire il lavoro della squadra, anche Paolo Maldini e Frederic Massara.