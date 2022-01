Milan, il report del primo allenamento del 2022: testa alla Roma | News

Come di consueto, il Milan ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il report dell'allenamento odierno: si prepara la sfida contro la Roma

Squadra a Milanello per il primo allenamento targato 2022 in vista del prossimo incontro di campionato contro la Roma, giovedì 6 gennaio alle ore 18.30. A Milanello per seguire l’allenamento presenti Paolo Maldini e Frederic Massara.