Milan, il report da Milanello: riscaldamento e partitella con la Primavera

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha parlato dell'allenamento odierno e della partitella in famiglia con la Primavera

Domenica di lavoro per i rossoneri, che si sono ritrovati a Milanello per colazione prima di cominciare l'allenamento odierno. Presenti, a seguire il lavoro della squadra, Paolo Maldini e Frederic Massara .

Inizio in palestra per l'attivazione muscolare, poi il gruppo si è spostato in campo dove ha proseguito il riscaldamento con alcune esercitazioni sul possesso palla. Al termine, la squadra ha giocato una partitella in famiglia a ranghi misti con la formazione Primavera (tre tempi da 15 minuti).