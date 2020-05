Milan, ancora allenamenti individuali per i rossoneri (Video)

MILAN NEWS – Continuano gli allenamenti individuali del Milan in attesa di chiarezza per quanto riguarda quelli collettivi, non ancora previsti. Il profilo Twitter del club rossonero ha condiviso un video della seduta odierna in quel di Milanello, che vede i calciatori impegnati sia con alcuni scatti, che con il pallone. Ecco le immagini.

