Milan, il report dell’allenamento odierno: Sampdoria nel mirino / News

"Squadra a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento odierno in preparazione del prossimo impegno in campionato, domenica 13 febbraio alle 12.30, che vedrà il Milan di scena a San Siro contro la Sampdoria. Presenti anche Paolo Maldini e Frederic Massara.