Dinamo-Milan, le ultime sulle condizioni di Dest e Brahim Díaz | PM News

Sergiño Dest e Brahim Díaz non si allenano con la squadra in vista di Dinamo Zagabria-Milan di Champions League. Ma potrebbero partire

Sergiño Dest e Brahim Díaz non hanno preso parte all'allenamento di rifinitura, a Milanello , in vista di Dinamo Zagabria-Milan, partita della 5^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023 . Tutto questo lascerebbe pensare che sia il terzino statunitense sia il fantasista andaluso siano indisponibili per la trasferta di domani sera, ore 21:00 , allo stadio 'Maksimir'.

In realtà potrebbe non essere così. Secondo quanto appreso da Stefano Bressi, nostro inviato a Milanello, c'è ancora speranza per vedere Dest e Brahim Díaz, o anche soltanto uno dei due, sull'aereo che questo pomeriggio porterà il Diavolo in Croazia. Entrambi, infatti, stanno svolgendo in questo momento un allenamento personalizzato in palestra. Le loro condizioni saranno valutate tra qualche ora.