Allenamento Milan, il report di oggi: presenti anche Maldini e Massara

Il Milan ha condiviso il report dell'allenamento di oggi, a due giorni dalla partita contro l'Atalanta, valida per la 2^ giornata di Serie A

"Allenamento al mattino anche oggi per i rossoneri, che si sono presentati a Milanello prima di colazione per poi scendere negli spogliatoi. Presenti presso il Centro Sportivo, per seguire il lavoro della squadra, anche Paolo Maldini e Frederic Massara.