L'ex Lucchese controlla benissimo un lancio lungo di Simone Branca e si coordina al meglio, bucando l'estremo difensore dei padroni di casa. Francesco Camarda avrebbe l'opportunità di raddoppiare al 29', dopo essere partito in posizione regolare. A tu per tu con il n° 22 però calcia altissimo. Prova a farsi perdonare il classe 2008 al 37' con un'azione personale, ma trova l'attenta opposizione di Simone De Santis . E così le squadre vanno negli spogliatoi sullo 0-1.

Massimo Oddo prova a cambiare qualcosa togliendo Mbarick Fall , di gran lunga il peggiore in campo, e Diego Sia e inserendo Andrea Bozzolan ed Andrea Magrassi . Al 65' Luca Fabrizi tenta il tiro a giro, ma viene schermato da Andrei Coubis , che poi si prende il primo giallo del match per un fallo sullo scatenato Alessandro Marrancone . Il Pineto la ribalta al 72', quando Diego Gambale supera di testa, abbassandosi, Noah Raveyre .

Reazione furiosa del Milan Futuro con il solito Ettore Quirini, che nel giro di 10' colpisce per due volte la traversa, prima di testa e poi in girata. A quel punto Massimo Oddo tenta il tutto per tutto, togliendo Andrei Coubis e facendo entrare Bob Omoregbe. All'81' calcio di rigore dato al Milan Futuro per un presunto tocco di mano in area, tolto però dopo pochi secondi grazie all'intervento dell'assistente. Ci prova ancora Gabriele Alesi al 92' con un tiro a giro da fuori, ma Alessandro Tonti risponde ancora presente. Al 94', invece, Giovanni Bruzzaniti spreca a tu per tu con Noah Raveyre e colpisce il palo. LEGGI ANCHE: Pagelle Pineto-Milan Futuro 2-1: Quirini, che scoperta! Camarda spreca>>>