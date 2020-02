Serie A Femminile – Milan-Fiorentina: biglietti disponibili per il ‘Brianteo’

NEWS MILAN (fonte: acmilan.com) – Insieme per inseguire un grande traguardo. Allo stadio ‘Brianteo‘ di Monza, domenica 23 febbraio alle ore 12:30, si gioca Milan-Fiorentina Women, partita valida per la 16a giornata di Serie A Femminile. In classifica le due formazioni sono appaiate, 35 punti a testa, e si giocano da qui a fine stagione l’accesso alla prossima UEFA Women’s Champions League. Molte speranze, non tutte, chiaramente, passano da questo scontro diretto.

BIGLIETTI – È possibile acquistare il proprio tagliando online, nei punti vendita Vivaticket e presso le casse stadio il giorno della gara.

Queste le tipologie dei biglietti disponibili:

TRIBUNA E TRIBUNA LATERALE : € 11,85, prevendita o casse stadio il giorno gara

: € 11,85, prevendita o casse stadio il giorno gara CURVA SUD : € 6,70, prevendita o casse stadio il giorno gara

: € 6,70, prevendita o casse stadio il giorno gara CURVA NORD (OSPITI): € 6,70, prevendita, NON in vendita il giorno gara.

Intanto, oggi, ha parlato, in esclusiva ai microfoni di ‘Milan TV‘, il jolly tuttofare del Milan Femminile di Maurizio Ganz, la finlandese Nora Heroum. Per le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

