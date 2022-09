Serie A Femminile, Saia dirigerà l’incontro tra Milan e Sampdoria | News

Domenica pomeriggio, alle 14.30, il Milan femminile di Maurizio Ganz ospiterà al 'Vismara' la Sampdoria. La gara sarà valida per la 5^ giornata del campionato di Serie A e le rossonere scenderanno in campo per ottenere la terza vittoria consecutiva. Intanto è stato designato l'arbitro che dirigerà l'incontro. Sarà Mario Saia di Palermo ad arbitrare Milan-Sampdoria, il quale sarà coadiuvato da Khaled Bahri (Sassari), Marco Belsanti (Bari). Quarto uomo Paolo Di Carlo (Pescara). Milan, le top news di oggi: ultime verso Empoli. Yonghong Li, nuovo rinvio.