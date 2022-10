Serie A Femminile – Milan-Sampdoria 2-1: commento e classifica | News

Finisce 2-1 la partita tra Milan e Sampdoria , valida per la quinta giornata del campionato di Serie A Femminile . Partono subito forte le avversarie che trovano la rete del vantaggio dopo appena tre minuti di gioco grazie ad un super gol di Baldi , la quale scavalca con un doppio sombrero prima Mesjasz e subito dopo Giuliani . Si risvegliano subito le rossonere che trovano il gol del pareggio tre minuti più tardi grazie ad un bel gol di Asllani che anticipa il difensore avversario e insacca di destro al volo. Assist di Bergamaschi che raggiunge le 100 presenze in rossonero. Diverse occasioni per il Milan nel primo tempo con Adami prima e Asllani dopo, ma nel finale della prima frazione di gioco è la Sampdoria a rendersi pericolosa prima con Gago , poi con una punizione di Rincon .

Nel secondo tempo parte subito forte il Milan che trova il gol del 2-1, ancora una volta con Asllani. Cross di Dubcova dal centro destra, la svedese, posizionata sul secondo palo, è pronta ad insaccare la sfera in rete. Gran gol di rapina per l'ex Real Madrid. Nella seconda frazione di gioco in campo c'è solo il Milan che fallisce diverse occasioni per trovare la rete del 3-1. Ciò è dovuto anche a due grandi salvataggi sulla linea di porta da parte delle blucerchiati sulle occasioni di Dubcova e Thrige. Termina così il match tra Milan e Sampdoria, con le rossonere che conquistano la terza vittoria consecutiva con un risultato che sta stretto vista l'enorme mole di gioco creata.