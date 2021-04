Serie A Femminile, Milan-Napoli 4-0: cronaca e tabellino / News

Super vittoria del Milan Femminile, che archivia la pratica Napoli con un secco 4-0. Tre punti con vista Champions League

Renato Panno

(Fonte: acmilan.com)

Quattro gol per consolidare un secondo posto ora rafforzato da otto punti di vantaggio, per un'Europa sempre più vicina. Il Milan batte per 4-0 il Napoli e allunga a +8 sul 3° posto a quattro giornate dalla fine grazie alla sconfitta del Sassuolo contro la Juventus: la matematica qualificazione in Champions League potrebbe arrivare già dopo il prossimo turno. Un successo, il 16° in 18 giornate, che è l'ennesima conferma di una squadra che non si accontenta, che vuole continuare a vivere una stagione da protagonista fino al raggiungimento dell'obiettivo.

Un pomeriggio segnato da quattro realizzatrici diverse: alle "habitué" Giacinti e Dowie (rispettivamente 17° e 11° centro in campionato) si sono affiancati i gol di Bergamaschi e Hasegawa, rispettivamente alla seconda e alla terza rete stagionale. Oltre alle marcatrici, da segnalare anche l'illuminata regia in mezzo al campo di Vero, l'affidabilità anche in fase d'impostazione di Vitale e il dinamismo sulla fascia di Tucceri Cimini. Adesso, per le rossonere, due sabati cruciali: il 24 aprile il ritorno della Semifinale di Coppa Italia contro l'Inter, con l'obiettivo di ribaltare l'1-2 dell'andata; il 1° maggio, invece, la trasferta di Roma che potrebbe anche valere il pass europeo.

LA CRONACA

Nessuna novità di formazione rispetto al Derby di tre settimane fa per Mister Ganz, ma al Vismara è il Napoli a partire forte con un palo di Errico dopo 40 secondi. Le rossonere rispondono con Dowie, Hasegawa e Giacinti, occasioni arrivate tutte nei primi 10 minuti di gioco. La partita si sblocca al 21' con il gol di Bergamaschi, lesta a chiudere in rete un cross di Tucceri Cimini respinto da Tasselli. Il momento è propizio per le rossonere, che raddoppiano tre minuti dopo con Hasegawa, abile nel colpire ditesta dal limite dopo una bella giocata di Vero respinta dalla difesa partenopea. Prima dell'intervallo arriva anche il 3-0, firmato da Natasha Dowie al 42': sinistro in area di Giacinti, Tasselli para ma l'attaccante inglese è rapida a ribadire in rete.

Il secondo tempo si apre con il gol che chiude definitivamente i conti al Vismara: alla domenica del gol rossonero si aggiunge Valentina Giacinti, che al 51' raccoglie il lancio in ripartenza di Vitale e non sbaglia a tu per tu con Tasselli. Subita la quarta rete le partenopee si fanno vedere dalle parti di Korenčiová alla ricerca del gol della bandiera, con la neo entrata Rijsdijk ad andarci più vicina al 63'. Il Milan controlla con ordine, non rischiando nulla nemmeno sulle punizioni di Goldoni al 79' e Nocchi all'83': finisce 4-0.

IL TABELLINO

MILAN-NAPOLI 4-0

MILAN (3-5-2): Korenčiová; Fusetti, Agard, Vitale; Bergamaschi, Hasegawa (29' st Grimshaw), Vero, Jane (29' st Rask), Tucceri Cimini (38' st Kuliš); Giacinti (43' st Salvatori Rinaldi), Dowie (43' st Tamborini). A disp.: Piazza, Morleo, Spinelli, Mauri. All.: Ganz.

NAPOLI (3-5-2): Tasselli; Huynh (15' st Oliviero), Di Marino, Árnadóttir; Cafferata (23' st Capparelli), Errico (1' st Pedersen), Huchet (15' st Rijsdijk), Goldoni, Hjohlman; Nocchi, Popadinova (1' st Cameron). A disp.: Boaglio, Nencioni, Fusini, Kubassova. All.: Pistolesi.

Arbitro: Delrio di Reggio Emilia.

Gol: 21' Bergamaschi (M), 24' Hasegawa (M), 42' Dowie (M), 6' st Giacinti (M).

Ammoniti: 10' st Huynh (N), 19' st Di Marino (N), 32' st Rask (M).