Serie A Femminile, Milan-Fiorentina: risultato e classifica | News

Una vittoria meritata quella del Milan contro la Fiorentina oggi. Un 2-0 che non lascia appello. Le rossonere ottengono tre punti praticamente con il minimo sforzo. Partono forte, attaccano e trovano la rete a metà primo tempo. Poi i ritmi calano vertiginosamente. La Fiorentina prova a reagire, ma non riesce mai a impensierire il Milan. Partita di gestione fino all'ultimo, quando arriva anche il raddoppio. Le due reti, molto simili, sono di Bergamaschi e di Tucceri. Vittoria importante, che riporta il Milan al terzo posto in classifica: superato il Sassuolo.