Serie A Femminile, il ‘match preview’ di Milan-Sampdoria | News

Il Milan ha pubblicato il 'match preview' della sfida di oggi contro la Sampdoria, partita valida per il campionato di Serie A femminile

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com) - Di nuovo in campo per non interrompere la propria marcia. Le rossonere ospitano la Sampdoria al PUMA House of Football con uno spirito rinnovato e con la ferma volontà di cogliere la terza vittoria consecutiva in Serie A Femminile. Dopo questo impegno, il campionato osserverà un weekend di pausa e la formazione di Ganz vuole arrivare alla sosta nel miglior modo possibile. Ecco la nostra anteprima sul match contro la Samp.

QUI PUMA HOUSE OF FOOTBALL

Due vittorie consecutive contro Sassuolo e Parma e un'inerzia positiva nella stagione. Si respira un'aria diversa al Vismara e sabato, contro le doriane, la squadra è attesa alla conferma, sia sul piano del risultato che su quello prestazionale. Torna tra i ranghi Martina Piemonte, dopo aver saltato la trasferta del Tardini, e saranno della partita anche Marta Mascarello e Christy Grimshaw. Il Mister non avrà invece a disposizione Alia Guagni, Angelica Soffia, Rimantė Jonušaitė e Silvia Rubio.

Queste sono le convocate del Milan in vista del match: Babb, Beka, Giuliani; Árnadóttir, Carage, Fusetti, Mesjasz, Thrige, Tucceri Cimini; Adami, Cesarini, K. Dubcová, Grimshaw, Mascarello, Vigilucci; Asllani, Bergamaschi, M. Dubcová, Piemonte, Thomas.

"Affrontiamo una squadra in salute, che ha iniziato bene il campionato - così Mister Ganz alla vigilia -. Siamo contenti di aver recuperato qualche giocatrice, sarà una partita interessante che affronteremo con la consapevolezza di star bene".

QUI SAMPDORIA

Inizio di stagione molto entusiasmante per le blucerchiate di Antonio Cincotta, con tre vittorie nelle prime tre giornate di campionato. Una striscia positiva interrotta lo scorso weekend dalla sconfitta per 2-0 contro l'Inter di Rita Guarino. In trasferta, finora, la Samp ha sempre vinto: prima 2-1 con il Sassuolo e poi 1-0 sul campo del Como. Non saranno a disposizione Cecilia Prugna e Valentina Soggiu, alle prese con due infortuni. Nella rosa delle doriane figurano due ex rossonere come Dominika Conč e Giorgia Spinelli, che è già andata in gol contro il Pomigliano alla seconda giornata.

PRE-PARTITA

Il Milan ha vinto entrambi i precedenti in Serie A contro la Sampdoria (nel torneo 2021/22) segnando cinque gol e subendone zero. Quella blucerchiata potrebbe infatti diventare la prima avversaria contro cui le rossonere contano tre clean sheet dall'inizio dello scorso campionato. Contro il Parma, nell'ultimo turno di campionato, Laura Giuliani ha blindato la porta rossonera ottenendo così il settimo clean sheet del Milan in Serie A nel 2022: un dato interessante perché, in quest'anno solare, nessuna formazione ha tenuto più volte la porta inviolata nel massimo campionato (a 7 anche la Roma).

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV

Milan-Sampdoria sarà trasmessa, a partire dalle 14:30, su La7, TIMvision e su Milan TV. Da non perdere la copertura del match su acmilan.com, i canali social rossoneri e su AC Milan Official App dove, a partire dal giorno dopo, sarà disponibile - on demand - la differita integrale dell'incontro.

QUI SERIE A FEMMINILE

A dirigere il match tra rossonere e doriane sarà l'arbitro Mario Saia, della sezione di Palermo. Ad assisterlo ci saranno i guardalinee Khaled Bahri (Sassari) e Marco Belsanti (Bari) oltre al quarto uomo Paolo Di Carlo (Pescara).

La quinta giornata di Serie A Femminile si apre questa sera con l'anticipo tra Como e Inter alle 19.00. Domani, oltre a Milan-Sampdoria, si giocherà anche Fiorentina-Sassuolo alle 12.30. Previste per domenica le ultime due sfide del turno: Juventus-Pomigliano (12.30) e Roma-Parma (14.30).