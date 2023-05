Serie A Femminile, Fiorentina-Milan 1-1: Dompig risponde a Boquete

Pareggio per il Milan femminile di Maurizio Ganz oggi pomeriggio contro la Fiorentina. A Sesto Fiorentino è terminata 1-1 la partita grazie ai gol di Vero Boquete su calcio di rigore e di Chanté Dompig. Non è stata una partita ricca di emozioni, ma è partita subito forte la squadra di casa sfiorando il gol del vantaggio dopo appena cinque minuti con un gran tiro di Mijatovic, ma la palla è uscita fuori di poco. Al ventesimo pericoloso il Milan che ha una doppia chance nel giro di pochi secondi. Prima Dompig impegna Baldi, poi il portiere viola blocca un tiro dalla distanza di Grimshaw. Al 38esimo l'episodio che cambia le sorti del match. Uscita scellerata di Babb che travolge Boquete, dunque calcio di rigore per la Fiorentina. Uno scontro fatale per il portiere del Milan, costretta ad uscire per un infortunio alla spalla. Penalty che viene realizzato dalla stessa Boquete, con il pallone che prima si stampa sul palo alla destra della neo entrata Giuliani e poi entra in rete. Pochi minuti prima del duplice fischio, Hammarlung va vicina al raddoppio impegnando sul primo palo Giuliani, attenta a mettere in angolo.