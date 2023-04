Poule Scudetto, Milan-Juventus: la preview di ‘acmilan.com’

Milan-Juventus. Rossonere ancora protagoniste al PUMA House of Football: l'anteprima di 'acmilan.com' sul confronto con le bianconere

(fonte:acmilan.com) - Sarà di nuovo il PUMA House of Football ad ospitare il prossimo impegno delle rossonere, reduci dalla convincente vittoria nel Derby contro l'Inter - sempre tra le mura amiche. Ad opporsi alle ragazze di Mister Ganz, una Juventus desiderosa di riscatto e di chiudere ogni discorso legato al secondo posto in classifica. Alla vigilia, appuntamento domenica 30 aprile alle 14.30, presentiamo i temi principali della sfida nella nostra Match Preview.

QUI PUMA HOUSE OF FOOTBALL

La vittoria nella stracittadina ha portato una ventata di entusiasmo e consapevolezza al gruppo milanista, che ha l'obiettivo di concludere nel migliore dei modi questa fase finale di stagione. Le rossonere hanno già dimostrato di avere a propria disposizione i mezzi giusti per sorprendere e superare le bianconere, già sconfitte in due occasioni durante quest'annata sportiva - e vanno dunque alla ricerca del tris. Diversi dubbi accompagnano la vigilia di Mister Maurizio Ganz, che contro le nerazzurre ha scelto Chanté Dompig dal primo minuto: nel 4-3-3 di casa, l'olandese - all'esordio - si è resa protagonista di un'ottima prestazione nel trio offensivo con Piemonte e Thomas. Nessuna squalificata tra le rossonere.

Queste le convocate rossonere: Babb, Cazzioli, Fedele, Giuliani; Carage, Crevacore, Fusetti, Nouwen, Soffia, Thrige; Adami, K. Dubcová, Grimshaw, Mascarello, Vigilucci; Bergamaschi, Dompig, M. Dubcová, Piemonte, Sevenius, Thomas.

QUI JUVENTUS

Le bianconere sono reduci dalla sconfitta, probabilmente decisiva per la conquista dello Scudetto, sul campo della Roma capolista (3-2). Prima del ko incassato nell'ultimo turno, però, la Juventus era rimasta imbattuta da inizio febbraio in poi, quando fu superata - in casa - proprio dal Milan. Primato in classifica a parte, le ragazze di Mister Montemurro viaggiano a +11 sulle inseguitrici - Milan e Fiorentina - e un risultato positivo potrebbe perciò assicurare loro la seconda posizione in graduatoria, valevole l'accesso alla prossima Women's Champions League. Protagoniste attese le solite certezze bianconere: da Girelli a Beerensteyn in avanti, fino a Caruso - autrice del raddoppio nel confronto più recente.

PRE-PARTITA

Il Milan è la squadra che ha segnato più gol contro la Juventus considerando tutte le competizioni – 21, almeno sei più di qualsiasi altra da quando è nato il club bianconero. Le rossonere sono inoltre la formazione che nel campionato in corso ha segnato più reti sia su palla inattiva (16) che in seguito a cross (12). A proposito di realizzazioni, Martina Piemonte - miglior marcatrice stagionale del Milan in Serie A nonché unica rossonera in doppia cifra - è a una sola marcatura dall'eguagliare la sua migliore stagione in termini di gol in A (12 nel 2014/15 con la maglia del San Zaccaria). Si affrontano in questa sfida i due portieri che nelle ultime due stagioni di Serie A hanno collezionato più clean sheet nel massimo campionato: Laura Giuliani (17) e Pauline Peyraud-Magnin (13).

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV

Milan-Juventus verrà trasmessa in Italia in diretta domenica 30 aprile alle 14.30 su TIMVision e Milan TV. Da non perdere la copertura su acmilan.com, i canali social ufficiali rossoneri e AC Milan Official App dove, dal giorno dopo, sarà disponibile - on demand - anche la differita integrale.

QUI SERIE A FEMMINILE

Sarà Roberto Lovison di Padova a dirigere Milan-Juventus. A supportarlo, gli assistenti Mattia Regattieri di Finale Emilia e Stefano Camilli di Foligno. Quarto uomo designato Luca Schifone di Taranto.

Roma-Fiorentina, sabato 29 aprile alle 14.30, darà il via alla 6ª giornata della Poule Scudetto di Serie A femminile - mentre Milan-Juventus è prevista per domenica 30 aprile, sempre alle 14.30. Turno di riposo, invece, per l'Inter.

Questa l'attuale classifica: Roma 60; Juventus 49; Milan, Fiorentina 38; Inter 35. LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>