Pagelle Roma-Milan femminile 1-1: Thomas non delude mai. Bene Codina

Finisce 1-1 la partita tra la Roma e il Milan femminile, gara valida per la 17° giornata del campionato. Rossonere in vantaggio nel primo tempo con Thomas, mentre nel secondo tempo è arrivato il pareggio di Andressa, con un tiro dalla distanza. Nel complesso il pareggio è giusto, visto che entrambe le squadre hanno avuto la possibilità di portare a casa l'intera posta in palio. Con questo pareggio la squadra rimane a -5 dalla Roma. Ecco le pagelle delle giocatrici rossonere.